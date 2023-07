Ce n’est pas parfait, c’est le paradis Château de la Preuille, Saint-Hilaire-de-Loulay Montaigu-Vendée, 17 septembre 2023, Montaigu-Vendée.

Le dimanche 17 septembre 2023 Château de la Preuille ouvre ses portes de 10h à 18h dans le cadre des journées européennes du patrimoine et les échappées organisées par Terres de Montaigu avec plein d’animations pour toute la famille !

Que se passe-t-il au château ce dimanche ?

L’équipe d’Orélie Balloon avec sa parade nounours déjanté et maquillage artistique, les créations en allumettes par l’artisan Louis Georges Fonteneau dans l’ancienne cuisine du château, initiez-vous à la dégustation du vin avec Déshabillez-moi, Saphira Feu avec son spectacle de feu, musique en live par Julien Angebault et DJ Mikey d’Angleterre, spectacle de magie, des jeux en bois par Ô Prestige du Bois, jeux et animations ludiques autour du château avec Best Team Building et La Boite Ludique, exposition de voitures anciennes, animations sensorielles par Aquarelles Gourmandes, La compagnie des arbres avec leur spectacle dans les arbres, petit marché et restaurants locaux ( Diagnoal, Le Pont de Sénard et Resto Fouaces ) sur place et bien plus encore…

La recette des boissons de cette journée sera consacrée à la poursuite de la restauration du mur des douves du château. Un grand merci au Comité Des Fêtes Loulaysien qui nous aide à gérer le bar.

IJM Photography enregistrera cette journée.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, vous êtes les bienvenus ! On vous attend nombreux. Laissez-vous surprendre.

Sandra & Paul

Château de la Preuille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

