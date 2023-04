Voyage dans l’univers de Jules Verne CHATEAU DE LA PLINGUETIERE, 51 route du champ de foire 44860 Saint-Aignan-Grandlieu Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Voyage dans l’univers de Jules Verne CHATEAU DE LA PLINGUETIERE, 51 route du champ de foire 44860, 7 août 2023, Saint-Aignan-Grandlieu. Voyage dans l’univers de Jules Verne 7 – 11 août CHATEAU DE LA PLINGUETIERE, 51 route du champ de foire 44860 450 euros sur inscription Dans le cadre des « colos apprenantes » pour l’été 2023, un voyage dans l’univers romanesque du célèbre Jules Verne. En lien avec les oeuvres les plus connues de l’auteur , les enfants effectueront de nombreuses activités en lien avec les thématiques, disciplines abordées dans les romans. Au programme:

– Planétarium

– Atelier d’écriture

– Visite des machines de l’île

– Musée Jules Verne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

