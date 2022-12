Nature et Sports au Château CHATEAU DE LA PLINGUETIERE, 51 route du champ de foire 44860 Saint-Aignan-Grandlieu Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

400€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. CHATEAU DE LA PLINGUETIERE, 51 route du champ de foire 44860 44860 saint aignan de grand lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dans le cadre des « colos apprenantes » pour l’été 2022, les enfants découvriront la forêt de la Plinguetière à travers le jeu, le sport et la nature Au programme :

– Initiation sportives : atelier tir à l’arc ventouse, course d’orientation, slackeline, sports collectifs, piscine

– Nature : atelier découverte d’une ruche avec une apicultrice, observation des oiseaux et de la foret du parc, parcours pieds-nus, land’art, visite de la Maison du Lac à Bouaye, exposition photo naturaliste de Romain Charrier au Grandlieu du Conte Les enfants auront un livret de vacances où ils allieront apprentissages et activités ludiques selon leur âge.

