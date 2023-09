Visite commentée de salons du château de la Petite Malmaision château de la Petite Malmaision Rueil-Malmaison, 16 septembre 2023, Rueil-Malmaison.

Le château de la PETITE MALMAISON, demeure privée et classée, fut bâti en 1805 par l’impératrice JOSÉPHINE afin de pouvoir s’isoler parmi les plantes qu’elle adorait.

Jean Thomas THIBAULT et Barthélémy V1GNON en furent les premiers maîtres d’œuvre.Cependant, la brillante Impératrice les remplaça par BERTHAULT qui sut modeler la façade et les intérieurs avec finesse et légèreté.

L’impératrice s’attacha de tout son cœur à l’embellissement et à la décoration de sa PETITE MALMAISON en faisant appel à des artistes de renom tel le marbrier GILET, le bronzier THOMIRE et l’ébéniste Jacob DESMALTER.

Elle fit surtout élever la Grande Serre Chaude accolée à la façade de la PETITE MALMAISON, où furent cultivées de nombreuses variétés exotiques, ramenées de pays lointains par le naturaliste BONPLAND. Son aquarelliste botaniste REDOUTE y dessina ses plus belles roses.

La botanique fût une des grandes passions de JOSÉPHINE, originaire de Martinique.

Elle s’intéressa particulièrement à l’acclimatation de plantes à nos climats comme le témoigne ce passage charmant d’une lettre du comte de la Garde-Chambonas retraçant sa visite des serres en compagnie de Joséphine : « Elle nous fit parcourir ses magnifiques serres, nous y nommant ces plantes rares que l’art et la patience de l’homme font végéter dans nos climats… Voici l’hortensia qui vient tout récemment d’emprunter le nom de ma fille… mais voici ma conquête à moi en nous montrant son beau jardin de la Martinique : la graine semée et cultivée par moi me rappelle mon pays, mon enfance et mes parures de jeune fille, et, en vérité, en disant cela, sa voix de créole semblait une musique pleine d’expression et de tendresse. »

La Grande Serre Chaude a malheureusement disparu à la mort d’EUGENE, le fils de l’Impératrice. Fort heureusement, subsiste le corps de bâtiment principal avec ses charmants salons où l’impératrice recevait ses invités pour une tasse de thé après la visite de serres. On retrouve dans une lettre du Prince Charles de Clary (1805), l’ambiance exquise que perpétue la famille CZARNECKI au château de LA PETITE MALMAISON : « De la serre, quelques marches conduisent à un joli salon, très frais, délicieusement meublé, avec un parquet encadré d’une large bordure de stuc… »

Le parc du château de LA PETITE MALMAISON présente une variété d’arbres de grande valeur tels les cyprès chauves qui se plaisent au bord de la Rivière Anglaise. Le parc, grâce au paysage dégagé vers l’ouest, semblait se prolonger jusqu’à l’aqueduc de Marly. Joséphine ne disait elle pas: «l’aqueduc est une galanterie que m’a laissée Louis XIV». Malgré l’urbanisme galopant et la végétation grandissante, on peut encore voir celui-ci plus ou moins nettement selon les saisons.

Charmante PETITE MALMAISON dont la façade blanche se reflète purement dans les eaux polies de son étang. Elle garde l’attrait mystérieux des maisons aimées, et le raffinement de sa décoration intérieure porte le témoignage de cette éphémère souveraine.

Depuis de nombreuses années, les propriétaires actuels, la famille du comte CZARNECKI, se sont attachés à sauvegarder et à restaurer cette exceptionnelle demeure, afin de lui redonner sa vocation d’origine, celle de recevoir les hôtes de qualité, et caressent le doux rêve de peut-être un jour reconstruire la Grande Serre Chaude de l’Impératrice.

Construit pour l'impératrice Joséphine en 1804, le château de la Petite Malmaison, accueillait « la grande serre chaude », accolée à de beaux salons de réception. Trop en avance sur son temps, la grande serre chaude fut éphémère. Elle fut détruite en 1827. Heureusement, il est possible aujourd'hui de traverser un beau parc, baigné par la « Rivière anglaise » qui reliait autrefois la « Grande » Malmaison à la « Petite » Malmaison; et de visiter 4 salons aux décors magnifiques.

