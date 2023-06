Découvrez l’élégance du XVIIIe siècle au château : une visite fascinante entre histoire, architecture et nature Château de La Pannonie Couzou Couzou Catégories d’Évènement: Couzou

Lot Découvrez l’élégance du XVIIIe siècle au château : une visite fascinante entre histoire, architecture et nature Château de La Pannonie Couzou, 16 septembre 2023, Couzou. Découvrez l’élégance du XVIIIe siècle au château : une visite fascinante entre histoire, architecture et nature 16 et 17 septembre Château de La Pannonie Gratuit – 7 ans. 4 € + 7 ans. Venez découvrir au cours d’une visite guidée d’une heure environ par rotation de trois guides, l’un des rares châteaux du XVIIIe siècle du Lot, lors d’une visite inoubliable à La Pannonie.

Niché au cœur des Causses de Gramat, ce château a été édifié sur les vestiges d’une ancienne grange cistercienne dépendante de l’abbaye d’Obazine en Corrèze. Son histoire remonte au XVe siècle, lorsqu’il devint un repaire.

En 1685, la famille Vidal de Lapize entreprit la construction du : « nouveau » château de La Pannonie.

Dans les années 1730-1760, le château fut embellie dans un style classique élégant, représentant un rare exemple d’architecture « à la parisienne » dans la région du Quercy.

Pendant la Révolution, La Pannonie fut déclarée bien national avant d’être rachetée en 1792 par les deux filles de l’ancien propriétaire.

Lors de la visite, vous aurez l’occasion de découvrir la magnifique cuisine voûtée avec sa cheminée datant du XVe siècle, ainsi que les différentes pièces ornées de splendides gypseries rocailles. Château de La Pannonie 1000 route de La Pannonie, 46500 Couzou Couzou 46500 Lot Occitanie 05 65 33 71 71 https://www.lapannonie.com/ Edifié en plein Causse de Gramat sur les vestiges d’une ancienne grange cistercienne dépendante de l’abbaye d’Obazine à la fin du XVe siècle, le château de La Pannonie fut embelli dans les années 1730 et 1760 dans le plus pur style classique et doté d’une belle décoration intérieure, sans oublier les anciennes cuisines voûtées ornée d’une belle cheminée. Devenu bien national durant la Révolution, celui-ci sera racheté en 1793 par ses anciens propriétaires restant ainsi dans la même famille pour connaitre un nouvel embellissement en 1860. Classé au titre des Monuments historiques en 1992, le château s’ouvre au public en 2005. Entre Gramat et Rocamadour. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©A Dabadie Détails Catégories d’Évènement: Couzou, Lot Autres Lieu Château de La Pannonie Adresse 1000 route de La Pannonie, 46500 Couzou Ville Couzou Departement Lot Lieu Ville Château de La Pannonie Couzou

Château de La Pannonie Couzou Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couzou/

Découvrez l’élégance du XVIIIe siècle au château : une visite fascinante entre histoire, architecture et nature Château de La Pannonie Couzou 2023-09-16 was last modified: by Découvrez l’élégance du XVIIIe siècle au château : une visite fascinante entre histoire, architecture et nature Château de La Pannonie Couzou Château de La Pannonie Couzou 16 septembre 2023