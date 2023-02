Portes ouvertes de l’IEAC chateau de la Neuenbourg, 1 avril 2023, Issenheim.

La 17ème édition des JEMA mettra en valeur les savoir-faire, les talents et la créativité des professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant, partout en France et en Europe, avec la thématique « Sublimer le quotidien ».

Partie prenante de la manifestation, l’Institut Européen des Arts Céramiques installé à Guebwiller, ouvrira ses portes le samedi 1er et le dimanche 2 avril 2023 de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, pour offrir aux visiteurs un aperçu des savoir-faire et de la création en arts céramiques.

Le public est invité à partir à la découverte de ce métier d’excellence, passionnant, à travers un programme riche : visites guidées, démonstrations, présentation didactique du travail de la terre, initiations et ateliers adultes / enfants, rencontres et échanges avec les stagiaires de la formation professionnelle et les céramistes.

chateau de la Neuenbourg 3 rue du 4 février, 68500 guebwiller Issenheim 68500 Haut-Rhin

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T15:00:00+00:00