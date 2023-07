Participez à un jeu d’enquête dans un château Château de la Neuenbourg Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller.

Participez à un jeu d'enquête dans un château 16 et 17 septembre Château de la Neuenbourg Conseillé à partir de 12 ans – Dernier départ à 17h30

Participez à l’enquête Clued’au Château !

À l’occasion du premier Salon triennal de la Société des Arts, Théodore Deck enquête sur une affaire de contrefaçon de ses pièces en « bleu Deck ». Elles se retrouvent jusque dans les grandes demeures bourgeoises d’Alsace, mais reste heureusement absentes des grandes expositions.

Ce qui dérange et attriste Théodore Deck, en plus du vol de sa recette secrète, c’est la contrefaçon de ses poinçons. C’est inadmissible ! Il mène l’enquête à travers l’exposition en discutant avec les visiteurs et les exposants.

Son objectif : trouver le contrefaiseur, le lieu de la fabrication des faux et le composant secret de l’émail.

Rendez-vous à l’accueil du CIAP (entrée historique) pour récupérer le matériel.

Château de la Neuenbourg 3 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 62 56 22 http://www.cc-guebwiller.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0389625622 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateauneuenbourg.fr/ »}] Le château de la Neuenbourg est un lieu chargé d’histoire. Ancienne résidence des princes-abbés jusqu’à la Révolution française, le château est devenu la première manufacture de la Région de Guebwiller lors de la période industrielle. Construit entre 1338 et 1342, il a connu beaucoup de mésaventures (incendie, pillage et destruction). Transformé en villa bourgeoise par la famille Schlumberger dès les année 1820, il devient après la Seconde Guerre mondiale l’École Normale des institutrices.

Depuis 2019, le château a été transformé en Pôle Culturel et Touristique et accueille au sein de ses locaux le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, l’Institut Européen des Arts Céramiques, ainsi que l’Office de Tourisme. Parking à proximité.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

