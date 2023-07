Profitez d’une exposition d’architecture dans un château et découvrez ses arbres remarquables Château de la Neuenbourg Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller.

Découvrez en visite libre l’exposition permanente du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), ainsi que le parc paysager aux arbres remarquables.

Le château de la Neuenbourg est un lieu chargé d'histoire. Ancienne résidence des princes-abbés jusqu'à la Révolution française, le château est devenu la première manufacture de la Région de Guebwiller lors de la période industrielle. Construit entre 1338 et 1342, il a connu beaucoup de mésaventures (incendie, pillage et destruction). Transformé en villa bourgeoise par la famille Schlumberger dès les année 1820, il devient après la Seconde Guerre mondiale l'École Normale des institutrices.

Depuis 2019, le château a été transformé en Pôle Culturel et Touristique et accueille au sein de ses locaux le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, l’Institut Européen des Arts Céramiques, ainsi que l’Office de Tourisme. Parking à proximité.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

