Visite à deux voix dans le vignoble Château de la Neuenbourg : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Guebwiller, 14 octobre 2023, Guebwiller.

Lors d’une visite à deux voix dans le vignoble avec Jean-François Bertheaux, géographe de la CCRG et un guide-conférencier du service Pays d’art et d’histoire, découvrez l’évolution de l’urbanisme de la ville de Guebwiller et la notion de PLU et de PLUi.

RDV à 10h au château de la Neuenbourg, Guebwiller

Toute la journée : construisez au château de la Neuenbourg votre maison grâce au serious game du CIAP tout en vous initiant à la perspective.

Château de la Neuenbourg : Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 3 rue du 4 février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est Pôle culturel et touristique, le château de la Neuenbourg accueille l'Office de tourisme de la Région de Guebwiller, l'Institut Européen des Arts Céramiques ainsi que le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine, ouvert toute l'année. Il est géré par le service Pays d'art et d'histoire de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller.

Au sein du CIAP, retrouvez une exposition permanente, des expositions temporaires ainsi qu’une programmation riche toute l’année : visites guidées, ateliers scolaires et familles, conférences… Parking avenue Foch à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

CCRG-Pah