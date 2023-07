Visite guidée Château de la Moustière Vicq-sur-Nahon, 17 septembre 2023, Vicq-sur-Nahon.

Visite guidée Dimanche 17 septembre, 13h00 Château de la Moustière 1/2 tarif adulte : 4€; gratuit jeunes moins de 18 ans

Visite exceptionnelle par la propriétaire : extérieurs château communs et parc, intérieur pigeonnier et glacière remarquable.

Château de la Moustière La Moustière 36600 Vicq-sur-Nahon Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire 02 54 40 31 90 La terre de La Moustière fut acquise en 1746 par Louis Joseph Edmond Lepestre de Neubourg.

Apparenté au Maréchal de Vauban, bien en cour, fortuné, il choisit d’y faire construire l’actuel château : petit, pur et sobre joyau de la fin du règne de Louis XV, dont les travaux s’achevèrent en 1771. L’architecte en fut Joseph Abel Couture l’Aîné, premier élève de Monsieur Lecarpentier architecte du Roi.

Les toitures façades du château et ses dépendances ainsi que les bâtiments de la ferme, en particulier la « Fuye » (ou gros colombier) du XVIIe siècle sont inscrits au titre des Monuments Historiques.

Depuis deux siècles, 10 générations de la même famille se sont succédées pour conserver et entretenir cette demeure dans le même esprit, malgré les bouleversements de l’histoire et difficultés de toutes sortes. Au prix de beaucoup d’amour et de privations, de multiples et incessants travaux (réfection de toutes les toitures, changement des fenêtres pourries, remplacement d’une bonne partie des pierres de corniches éclatées par le gel et taillées une par une à la main par un «compagnon » etc, etc…) ont permis d’assurer la continuité et la relève pour tenter de sauvegarder un si riche exemple du patrimoine de notre beau pays.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

de grimouard