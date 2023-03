Le rendez-vous des petites bêtes Château de La Motte Tilly, 4 juin 2023, La Motte-Tilly.

Le rendez-vous des petites bêtes Dimanche 4 juin, 14h00 Château de La Motte Tilly Sur inscription

Vous les avez remarqués depuis quelques semaines, ils sont (presque) partout et si vous les observez de plus près, vous verrez… A la découverte des invertébrés qui nous entourent pour appréhender leur diversité et leurs particularités. Equipés d’outils de capture, loupes et guides, vous en prendrez plein les filets ou au moins, plein la vue de cette biodiversité à préserver ! En partenariat avec la Réserve de la Bassée.

Château de La Motte Tilly D951, 10400 La Motte Tilly La Motte-Tilly 10400 Château de La Motte Tilly Aube Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0325399967 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr »}] Dominant la Seine, le château de La Motte Tilly, construit au milieu du XVIIIe siècle pour l’abbé Terray, contrôleur général des finances de Louis XV, est un parfait témoignage de l’art de vivre « à la française ». Entouré de ses jardins et de son parc arboré, doté d’une collection d’œuvres et de mobilier exceptionnelle, il associe luxe, quiétude et harmonie. Son état actuel est le fruit d’une intense campagne de travaux, menée par le comte de Rohan-Chabot, descendant des Terray, au début du XXe siècle. Sa fille, la marquise de Maillé, archéologue et historienne, poursuivit cet ouvrage en parvenant à marier authenticité et modernité. Le domaine et son château sont aujourd’hui gérés par le Centre des monuments nationaux. Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

©laréservedelabassée