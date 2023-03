Secrets de savoir-faire château de la motte tilly La Motte-Tilly Catégories d’Évènement: Aube

Secrets de savoir-faire château de la motte tilly, 1 avril 2023, La Motte-Tilly. Secrets de savoir-faire 1 et 2 avril château de la motte tilly Le château ouvre ses portes tout le week end, en visite libre, pour que petits et grands partent à la rencontre d’artisans qui ont travaillé ou pourraient travailler sur la restauration des collections du domaine de La Motte Tilly. Déambulez, découvrez ou redécouvrez les pièces du château par le biais de ces hommes et femmes aux multiples savoir-faire, grâce à qui ces biens patrimoniaux nous sont encore visibles :

– Les élèves du lycée professionnel Denis Diderot, section ébénisterie,

– Anaïs MERAT, costumière

– Laetitia BONOCI, peintre en décors et doreuse

– Olivier BAROUX, peintre en trompe l’oeil

– Fabienne ROQUES, restauratrice de céramiques

– Christine MORILLOT, restauratrice de peintures

– Vincent GOLZWAGNER, marqueterie de pierres dures

– Sylvie NOAILLES, restauratrice d’ours en peluche château de la motte tilly 10400 LA MOTTE TILLY La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0325399967 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 territoire patrimoine ©CMN

