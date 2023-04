Visite d’un authentique château du XVe siècle et de ses jardins Château de la Motte Chalandray Catégories d’Évènement: Chalandray

Vienne

Visite d’un authentique château du XVe siècle et de ses jardins Château de la Motte, 16 septembre 2023, Chalandray. Visite d’un authentique château du XVe siècle et de ses jardins 16 et 17 septembre Château de la Motte Gratuit. Entrée libre. Plongez au cœur d’un domaine médiéval et laissez-vous guider au sein d’un château datant de 1458, de son jardin médiéval, de son verger et de ses plans d’eau. Très bel exemple de l’architecture de la seconde moitié du XVe siècle, le château de la Motte est un centre d’exploitation domanial.

Sont visibles : le château, les communs, la basse-cour, le verger, le potager, les viviers et les prairies. Château de la Motte Le Vieux Château, 86190 Chalandray Chalandray 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 39 26 13 [{« type »: « email », « value »: « cottrell.gilberte@orange.fr »}] La première mention connue de la Motte date de 1389, elle appartient à Charlotte Mengot. Après une succession de propriétaires différents, c’est en 1458 que le seigneur Louis de Montbron construit la demeure actuelle. Implanté dans une clairière, adossé à un bois giboyeux dominant une rivière, le château n’a subi aucune modification tout au long de son histoire. L’architecture de la Motte traduit le caractère défensif de l’époque. Le château se compose d’un grand bâtiment rectangulaire, flanqué de deux tours cylindriques sur les angles de la façade sud et d’une tour d’escalier pentagonale vers le milieu de la face opposée. Les deux longs côtés sont percés de grandes croisées richement décorées de fines moulures qui se développent parfois en accolades multiples sur le linteau. Les pignons ont conservé, à la naissance des rampants, deux sculptures de félins en ronde-bosse. L’intérieur a conservé sa distribution ancienne. Toutes les pièces possèdent une cheminée, plus grandes et décorées dans les pièces du corps de bâtiment. La distribution verticale s’effectue grâce au large escalier en vis dont les revers de marches sont creusés d’arcs de cercle pour faire jouer la lumière. À son dernier palier prend naissance un petit escalier qui desservait une pièce au sommet de la cage et qui est logé dans une tourelle en encorbellement à culot mouluré. Ce château est représentatif d’une série de logis de la deuxième moitié du XVe siècle. Le château est classé au titre des Monuments historiques depuis 1995. Un jardin d’inspiration médiévale à été recréé à partir de gravures de l’époque. Il est classé Jardin remarquable. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 ©Gilberte Cottrell

