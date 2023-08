Visite du château de la Motte Château de la Motte Arthel Catégories d’Évènement: Arthel

Nièvre Visite du château de la Motte Château de la Motte Arthel, 17 septembre 2023, Arthel. Visite du château de la Motte Dimanche 17 septembre, 14h00 Château de la Motte Entrée : 2 € ; – de 16 ans : gratuit À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le château de la Motte. Des visites commentées sont proposées toutes les 4 minutes ou suivant l’affluence, avec un circuit extérieur et un circuit intérieur comprenant la chapelle et le musée (dans une tour). Château de la Motte La Motte, rue du grand fond, 58700 Arthel Arthel 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Édifice de défense du XIIe siècle, corps de logis du XVe siècle, communs du XVIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Détails
Lieu Château de la Motte
Adresse La Motte, rue du grand fond, 58700 Arthel
Ville Arthel
Departement Nièvre

