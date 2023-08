Visite guidée d’un château du XIIIe siècle Château de la Mothe Persac Catégories d’Évènement: Persac

Vienne Visite guidée d’un château du XIIIe siècle Château de la Mothe Persac, 16 septembre 2023, Persac. Visite guidée d’un château du XIIIe siècle 16 et 17 septembre Château de la Mothe Gratuit. Entrée libre. Entouré par ses douves, le château de la Mothe est un château du XIIIe siècle, remanié avec élégance aux XVIIe et XIXe siècles. Dès son apparition, vous serez séduits par son classicisme « à la française » et comblés par sa sérénité. La visite guidée sera effectuée par le propriétaire. Château de la Mothe 5 rue de La Mothe, 86320 Persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 32 85 17 66 http://www.lesamisdelamothe.wordpress.com De l’ancien château féodal du XIVe siècle, il ne reste maintenant que la partie nord-ouest, comprenant une façade antérieure limitée de chaque côté par deux tours d’importances inégales. Au XIXe siècle, on se contenta de percer une fenêtre en partie basse du mur nord. La façade antérieure ouest, comprise entre les deux tours, ne semble pas avoir été reprise au siècle dernier, à l’exception de l’escalier extérieur menant à la porte d’accès du premier niveau d’habitation. Les parties est et sud ont été construites de toutes pièces au siècle dernier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

