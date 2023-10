Concert Caiman Swing Château de la Mothe Mérinchal Catégories d’Évènement: Creuse

Mérinchal Concert Caiman Swing Château de la Mothe Mérinchal, 21 octobre 2023, Mérinchal. Mérinchal,Creuse Concert de jazz Nouvelle Orléans Caiman Swing.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Château de la Mothe

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Concierto de jazz de Nueva Orleans Caiman Swing New Orleans Caiman Swing Jazzkonzert Mise à jour le 2023-10-16 par Marche et Combraille en Aquitaine Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Mérinchal Autres Lieu Château de la Mothe Adresse Château de la Mothe Ville Mérinchal Departement Creuse Lieu Ville Château de la Mothe Mérinchal latitude longitude 45.9151973;2.48674199

Château de la Mothe Mérinchal Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merinchal/