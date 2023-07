Visite des Jardins Château de la Mothe Artannes-sur-Indre Catégories d’Évènement: Artannes-sur-Indre

Indre-et-Loire Visite des Jardins Château de la Mothe Artannes-sur-Indre, 17 septembre 2023, Artannes-sur-Indre. Visite des Jardins Dimanche 17 septembre, 14h00 Château de la Mothe Visite libre ou accompagnée si vous le désirez. Château de la Mothe Rue de la Fontaine-Sainte 37260 Artannes-sur-Indre Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Ancienne possession des Archevêques de Tours, qui venaient s’y reposer aux abords de l’Indre, le Manoir de la Mothe est une remarquable demeure du XVe siècle. Cette gentilhommière fut également la possession du Général André Maginot, homme politique français de la IIIe République, bien connu pour sa ligne de fortification, à la fin du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

