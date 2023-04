Visites guidées des intérieurs du château de La Montchevalleraie Château de la Montchevalleraie, 16 septembre 2023, Segré-en-Anjou-Bleu.

Visites guidées des intérieurs du château de La Montchevalleraie 16 et 17 septembre Château de la Montchevalleraie inscription obligatoire préalable au 0241613224 pour les visites guidées de 14h15 – 15h15 – 16h15 et 17h15 — 8€ par personne — gratuit moins de 12 ans accompagnés d’adultes — visites d’environ 1h

Demeure privée et habitée toute l’année, La Montchevalleraie est une élégante résidence familiale construite au 18ème siècle. Les propriétaires vous accueillent pour des visites guidées des intérieurs

La Montchevalleraie a reçu le label Patrimoine historique VMF

Les jardins s’étendent sur 6 hectares et sont entretenus dans une démarche éco-responsable. Un parc de sculptures végétales et une pièce d’eau d’environ 6000m2 complètent le domaine.

Ils sont référencés par le comité des Parcs et Jardins de France.

Château de la Montchevalleraie 49500 Segré-en-Anjou-Bleu Segré-en-Anjou-Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 61 32 24 http://www.chateaulamontchevalleraie.com [{« type »: « phone », « value »: « 0241613224 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateaulamontchevalleraie.com »}] Demeure construite vers la fin du 18e siècle. L’ ‘étage de comble du logis a été repris au 19e siècle ; la tourelle en place sur la face nord semble construite à la même époque. Le jardin a été aménagé au 19e et au 20e siècles. D75 entre Segré et Aviré A 4 km de Segré, A 25 km de Château-Gonthier, A 45 km d’Angers et A 90 km de Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

C Boulmant Nomballais