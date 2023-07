Visite du château de la Montagne Château de la Montagne Saint-Honoré-les-Bains, 16 septembre 2023, Saint-Honoré-les-Bains.

Visite du château de la Montagne 16 et 17 septembre Château de la Montagne Entrée : 12 € le samedi, 10 € le dimanche

Le samedi de 10h à 18h, venez découvrir l’événement « Si le hameau de la Montagne m’étais comté ». Nous vous proposons une expérience immersive pour vous replonger dans la vie du hameau en 1900 grâce à des animations : costumes d’époque, découverte des métiers, départ de chasse à courre, potiers, tailleur de pierres, etc., ainsi qu’une visite libre du hameau. Des visitées guidées du château par les propriétaires (toutes les 30 minutes) sont proposées le samedi et le dimanche.

Château de la Montagne Château de la Montagne 58360 Saint-Honoré-les-Bains Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 89 10 03 13 Plus qu’un château (XIXe siècle), c’est un véritable hameau classé ISMH (intérieur et extérieur) dans un parc de plus de 25 hectares.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@ Château de la Montagne