Visite libre du parc Château de La Mésangère Les Monts du Roumois, 16 septembre 2023

Visite libre du parc 16 et 17 septembre Château de La Mésangère

La restauration des statues étant maintenant achevée, un parcours de visite sera proposé

Château de La Mésangère Allée de La Mésangère, 27520 Les Monts du Roumois Les Monts du Roumois 27520 Bosguérard-de-Marcouville Eure Normandie +33 6 15 38 55 35 La Mésangère est un domaine qui dans sa forme actuelle date des XVIIe et XVIIIe s. Le domaine de La Mésangère est un site classé depuis 1925 et son parc est classé MH depuis 2015; il est structuré par de belles perspectives, des arbres majestueux et un ensemble de statues en pierre et en marbre du XVIIIe s. Jean de La Fontaine, lors de ses séjours à La Mésangère, y a écrit deux de ses fables (les deux Pigeons et les Grenouilles qui demandent un roi). La demeure, pavillon de chasse agrandi au XVIIIe s., s’efface devant le tracé du parc qui comporte toujours des bâtiments annexes, charreterie, communs, pigeonnier, orangerie et glacière, qui sont à restaurer mais restent les témoins de la vie passée du domaine. Paking sur l’herbe devant les grilles

