Ce château cache quelque chose – La visite-enquête Château de la Marthonie Saint-Jean-de-Côle, 11 août 2023, Saint-Jean-de-Côle.

Saint-Jean-de-Côle,Dordogne

VISITE ENQUETE « CE CHATEAU CACHE QUELQUE CHOSE »

Tout semble normal, pourtant plusieurs détails dispersés sur le site interpellent…

Pas de doute possible, il s’est passé quelque chose dans ces lieux, mais quoi ?

Une visite-enquête inédite et ludique : pour voir plus que ce que l’on vous montre !

A partir de 6 ans : 7€

Gratuit pour les moins de 6 ans

1h d’enquête

Réservation obligatoire par mail à bit.stjean@perigord-limousin.fr ou au 05.53.62.14.15.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . EUR.

Château de la Marthonie Le Bourg

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



INVESTIGATION VISIT « THIS CASTLE IS HIDING SOMETHING »

Everything seems to be normal, but several details scattered on the site call out…

No doubt, something has happened in this place, but what?

An original and playful visit-investigation : to see more than what we show you !

From 6 years old : 7?

Free for children under 6 years old

1 hour of investigation

Reservation required by email to bit.stjean@perigord-limousin.fr or by phone 05.53.62.14.15

VISITA DE INVESTIGACIÓN « ESTE CASTILLO ESCONDE ALGO »

Todo parece normal, pero varios detalles dispersos por el lugar resultan intrigantes…

No cabe duda de que algo ha ocurrido en este lugar, pero ¿qué?

Una visita de investigación original y divertida: ¡para ver más de lo que te muestran!

A partir de 6 años: 7?

Gratis para menores de 6 años

1 hora de investigación

Reserva obligatoria por correo electrónico a bit.stjean@perigord-limousin.fr o por teléfono 05.53.62.14.15

ERKUNDUNGSTOUR « DIESES SCHLOSS VERBIRGT ETWAS »

Alles scheint normal zu sein, doch mehrere Details, die auf dem Gelände verteilt sind, lassen aufhorchen…

Es gibt keinen Zweifel daran, dass hier etwas passiert ist, aber was?

Eine neue und spielerische Erkundungstour: Sehen Sie mehr als das, was man Ihnen zeigt!

Ab 6 Jahren: 7?

Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren

1-stündige Untersuchung

Reservierung erforderlich per E-Mail an bit.stjean@perigord-limousin.fr oder unter 05.53.62.14.15

Mise à jour le 2023-09-26 par Isle-Auvézère