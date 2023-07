Reconstitutions médiévales et visites guidées du château de la Madeleine Château de la Madeleine Chevreuse Catégories d’Évènement: Chevreuse

Reconstitutions médiévales et visites guidées du château de la Madeleine

16 et 17 septembre 2023

Entrée libre et gratuite

Reconstitutions médiévales avec une troupe présentant les hommes d'armes au milieu du XIVè siècle durant tout le weekend

Visites guidées par les archéologues du Département des Yvelines le dimanche

Château de la Madeleine
Chemin Jean Racine
78460 Chevreuse
01 30 83 69 56
http://www.sortir-yvelines.fr

Visite guidée de la forteresse du XIIè siècle

Parking à proximité (35 places)

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

