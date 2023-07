Visite des jardins du château Château de la Luzerne Chambon-la-Forêt Catégories d’Évènement: Chambon-la-foret

Loiret Visite des jardins du château Château de la Luzerne Chambon-la-Forêt, 16 septembre 2023, Chambon-la-Forêt. Visite des jardins du château 16 et 17 septembre Château de la Luzerne 2 euros pour les majeurs gratuit pour les mineurs Viste du parc du château, histoire du château. Château de la Luzerne Place de l’Eglise 45340 Chambon-la-Forêt Chambon-la-Forêt 45340 Sainte-Radegonde Loiret Centre-Val de Loire 06 61 18 81 82 Reconstruit sur des bases médiévales à la fin du XVIe siècle, le château de Chambon était le siège d’une puissante baronnie qui passa dans les mains de plusieurs grandes familles. Le dernier ministre de la marine de Louis XVI, le comte de La Luzerne, en a été le propriétaire de 1770 à la Révolution. Typique de l’architecture d’Androuet du Cerceau, le château n’a subi que peu de modifications depuis le XVIe siècle, ce qui lui donne son caractère et son unité. C’est ce qui a aussi justifié son inscription au titre des monuments historiques.

Entouré d’un petit parc, il trône sur une motte que cernent les douves asséchées, une rivière les longe. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Serge Etchebarne Détails Catégories d’Évènement: Chambon-la-foret, Loiret Autres Lieu Château de la Luzerne Adresse Place de l'Eglise 45340 Chambon-la-Forêt Ville Chambon-la-Forêt Departement Loiret Lieu Ville Château de la Luzerne Chambon-la-Forêt

Château de la Luzerne Chambon-la-Forêt Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambon-la-foret/