Plein Tarif : 5 euros / Demi Tarif (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans) : 2,5 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans. -> l’entrée donne accès à toutes les activités (visites guidées, théâtre, chorale)

Construit vers 1635 et agrandi au fil des siècle, ce château privé est implanté dans un parc exceptionnel, dessiné par Édouard André. Son salon entièrement recouvert de marbre est un incontournable. handicap auditif;handicap moteur;handicap intellectuel hi;mi;ii Château de la Lorie La Lorie 49500 Segré-en-Anjou-Bleu La Chapelle-sur-Oudon 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire Entrée 8€, pour les étudiants 4€ et gratuit pour les -12 ans

06 15 28 38 92 http://www.chateaudelalorie.fr Construit par le Grand Prévôt d’Anjou R. Le Pelletier aux environs de 1650, le château d’origine est progressivement enchâssé au cours du XVIII° par l’adjonction d’ailes latérales et de pavillons sur jardin, dont un fastueux « salon de marbre » créé en 1780. Dégradé par l’occupation des armées républicaines entre 1790 et 1797, le château voit à nouveau son agencement très modifié au début du XX°, principalement du côté du jardin. Deux éléments sont à souligner : au centre du bâtiment, la façade du premier château, à la structuration discrète mais très ordonnancée et le « salon de marbre » dont la décoration italianisante à panneaux et pilastres à chapiteaux ioniques n’a pas bougé depuis 1780. Visites guidées en continu de 10h à 18h La visite comprend les intérieur et les extérieurs du château.

Durée : 30 minutes. Théâtre « Musée vivant en hommage à Molière » Samedi, tout au long de l’après-midi À l’occasion de ses 400 ans. Mis en scène par l’ATT (Association Art Théâtre Thorigné). Chorale a Capella dimanche après-midi Peintres en plein air tout le week-end Restauration et buvette sur place en continu.

