Visites guidées du château de La Jumellière 16 et 17 septembre Château de la Jumellière Tarif adulte +16 ans 5€, Tarif enfant de 10 à 15 ans 3€, Tarif enfant -10 ans gratuit. Départ des visites toutes les 45 min. Stationnement à l’extérieur du parc.

Visites guidées du château de la Jumellière avec l’escalier d’honneur, ses espaces de réception, les cuisines, le parc. Témoignage spectaculaire des fastes du Second Empire, la Jumellière est avant tout l’œuvre d’une famille qui partage aujourd’hui son histoire. Le majestueux escalier en buis suspendu, l’enfilade de pièces de réception, le raffinement, le ton de cet art de vivre qui, loin d’être figé dans son glorieux passé, s’anime toujours avec naturel. L’immense parc ravira le promeneur un peu rêveur.

Château de la Jumellière 49120 La Jumellière La Jumellière 49120 La Jumellière Maine-et-Loire Pays de la Loire Le château de la Jumellière en totalité, avec ses décors intérieurs de boiseries, les écuries, le pavillon du jardinier et l’ensemble du parc clos de murs avec ses grilles, ont été inscrits au titre des monuments historiques le 16 juin 2014.

La Jumellière est issue de la rencontre de deux dynasties : celle d’un célèbre architecte parisien, Henri Parent, qui recueille les faveurs du parti royaliste et devient l’architecte du « noble faubourg » (Saint-Germain) ; et celle des ducs de Plaisance, représentée par Armand-Urbain, comte de Maillé, 4e duc de Plaisance, président du conseil général et sénateur du Maine-et-Loire. Cet édifice éclectique, en brique et pierre, est élevé entre 1858 et 1862 et inauguré en 1866, sous le Second Empire, tandis que l’agence d’Ernest Sanson y apporte une extension vers 1874.

La Jumellière est avant tout un château de famille, le témoignage surprenant du mode de vie et des usages de la société aristocratique au XIXe siècle, modifiée en profondeur après la première guerre mondiale dans ses fortunes et ses symboles : tout ou presque y a été conservé, des communs situés au sous-sol, jusqu’aux chambres des domestiques sous les combles, en passant par le vestibule, avec son grand escalier à vis suspendu, ainsi que les salons néo-Louis XVI et la salle-à-manger néo-Louis XIV. Les dépendances et le parc à l’anglaise, planté en 1867, sont également protégés.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

