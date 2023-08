Visite commentée du château de la Hunaudaye Château de la Hunaudaye Pléven Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pléven Visite commentée du château de la Hunaudaye Château de la Hunaudaye Pléven, 16 septembre 2023, Pléven. Visite commentée du château de la Hunaudaye 16 et 17 septembre Château de la Hunaudaye sur réservation le dimanche (sur place) – visites libre ou guidées selon horaires indiqués / Les animaux ne sont pas admis à l’intérieur du château. Le samedi :

Visite libre de 10h30 à 18h30 en continu.

Visites guidées à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Le dimanche :

Visite libre uniquement de 12h à 14h.

Visites guidées obligatoires, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30 en continu (départ toutes les 15 minutes). Dernier groupe à 17h45. Château de la Hunaudaye la Hunaudaye, 22270, Plédéliac Pléven 22130 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 34 82 10 http://www.la-hunaudaye.com https://www.instagram.com/chateau_de_la_hunaudaye/?hl=fr;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089396 Château entouré de douves. Les systèmes de défense sont encore visibles comme des vestiges de l’ancienne résidence seigneuriale dans la cour intérieur. Construit au début du 13e siècle, le château fut restauré à la fin du 14e. Dans la seconde moitié du 15e siècle, ce premier château est entièrement reconstruit. Deux tours primitives sont conservées et intégrées à la nouvelle enceinte. A la Renaissance, un grand escalier est construit dans le logis ouest. La propriété du château (anciennement propriété de l’État, ministère de la culture) a été transférée au conseil départemental des Côtes d’Armor par convention signée le 1er février 2008 . Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 © Gaël HOUOT Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Pléven Autres Lieu Château de la Hunaudaye Adresse la Hunaudaye, 22270, Plédéliac Ville Pléven Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Château de la Hunaudaye Pléven latitude longitude 48.472793;-2.339036

Château de la Hunaudaye Pléven Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleven/