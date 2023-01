Animation Nuit de la Chouette – Plédéliac Château de la Hunaudaye – 22270 Plédéliac Plédéliac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Animation de découverte des animaux nocturnes en intérieur puis en extérieur au château de la Hunaudaye Château de la Hunaudaye – 22270 Plédéliac la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « http://www.maisonpechenature.com »}] Venez découvrir les mystères des animaux nocturnes dans le magnifique cadre que nous offre le château de la Hunaudaye sur la commune de Plédéliac. Apprenez les caractéristiques des chouettes et hiboux en intérieur avant une petite balade autour du château pour les écouter en compagnie d’un animateur de la Maison Pêche et Nature de Jugon-les-Lacs.

Une sortie en famille qui ravira petits et grands. Des vêtements chauds et une lampe sont à prévoir.

Gratuit sur inscription directement sur le site internet suivant : www.maisonpechenature.com

