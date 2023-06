Découverte de l’un des plus beaux exemples de l’architecture et de la sculpture Renaissance en Périgord ! Château de la Hierce Brantôme en Périgord, 16 septembre 2023, Brantôme en Périgord.

Découverte de l’un des plus beaux exemples de l’architecture et de la sculpture Renaissance en Périgord ! 16 et 17 septembre Château de la Hierce 9 € adulte. Inscription conseillée. Nombre de places limité. Accès handicap moteur uniquement pour la visite des extérieurs.

Venez découvrir les extérieurs et les intérieurs du château de la Hierce, les grands cluzeaux, ainsi que de nombreuses collections des XIXe et XXe siècles.

Deux circuits de visites guidées sont proposés lors de votre venue.

Vous pouvez visiter les extérieurs du château, où vous en apprendrez davantage sur son histoire et son architecture. Votre guide vous emmènera ensuite dans les grottes et cluzeaux, ces abris sous roches aménagés par l’homme pour y habiter. Vous avez également la possibilité de visiter les intérieurs du château et de découvrir ses 7 pièces qui renferment de nombreuses collections !

Château de la Hierce Bourg, 24310 Brantôme-en-Périgord Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 06 66 56 61 [{« type »: « phone », « value »: « 06 06 66 56 61 »}] Datant du début du XVIe siècle, le château de la Hierce constitue un des plus beaux exemples de l’architecture et de la sculpture de style Renaissance en Périgord. Il est bâti sur un site occupé depuis plusieurs milliers d’années, comme en témoignent les habitats troglodytiques attenants au château, l’un d’entre eux est orné de gravures préhistoriques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00