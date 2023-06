animation peinture et musique Château de la Haute Guerche Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Val-du-Layon animation peinture et musique Château de la Haute Guerche Val-du-Layon, 16 septembre 2023, Val-du-Layon. animation peinture et musique 16 et 17 septembre Château de la Haute Guerche 5€ à partir de 10 ans « Regardez et écoutez les vestiges du château » Les ruines inspirent musicien et peintre:en participation avec le public des créations en son et en couleurs se dérouleront au gré de la visite. François Cayla musicien et Florence Cointreau peintre animeront ces activités Château de la Haute Guerche Saint-Aubin de Luigné 49190 Val du Layon Val-du-Layon 49190 Saint-Aubin-de-Luigné Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 63 64 80 11 http://wwwanjouhauteguerche.com Ancien château féodal des 13 et 15ème siècles dominant la vallée du Layon qui fut ruiné pendant les guerres de Vendée. Visite commentée autour de son histoire et son architecture Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

