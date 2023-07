Viste des extérieurs du château Château de la Hallière Digny Catégories d’Évènement: Digny

Eure-et-Loir Viste des extérieurs du château Château de la Hallière Digny, 16 septembre 2023, Digny. Viste des extérieurs du château 16 et 17 septembre Château de la Hallière 2 € / adulte gratuit pour les moins de 12 ans Élevé sur une colline, à l’extrémité d’une large avenue bordée de peupliers rejoignant la route de La Loupe, le château est un intéressant témoin de l’architecture classique des années 1770. Château privé. Contraste de couleurs, de matériaux et de textures, ce château est signé de l’architecte chartrain Morin. La conception de la toiture est originale. Entre toit mansardé et dôme concave, cette astuce sert à dissimuler les cheminées. Une œuvre remarquable… Château de la Hallière Château, 28250 Digny Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 29 03 09 Château du XVIIIe siècle bâti en briques roses, composé d’un corps principal et de deux pavillons communs de la même époque avec un pigeonnier.

Ancienne seigneurie.

Au XVe siècle, Louis IX donna la seigneurie de la Hallière au chapitre de Saint-Martin de Tours qui la posséda jusqu’en 1783.

A l’origine, c’était un manoir qui fut remplacé vers 1774 par le château construit suivant les plans de l’architecte Moreau pour M. de Balincourt.

Celui ci, complètement ruiné, le vend avec tout son mobilier à la famille du propriétaire actuel en 1794. à 4 km de Digny, accès par une allée de peupliers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Mairie de digny Détails Catégories d’Évènement: Digny, Eure-et-Loir Autres Lieu Château de la Hallière Adresse Château, 28250 Digny Ville Digny Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Château de la Hallière Digny

Château de la Hallière Digny Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/digny/