Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Découvrez l’histoire de ce château : un voyage à travers les chevaliers du temple et la noblesse du Périgord Château de la Guionie Lempzours Lempzours Catégories d’Évènement: Dordogne

Lempzours Découvrez l’histoire de ce château : un voyage à travers les chevaliers du temple et la noblesse du Périgord Château de la Guionie Lempzours, 16 septembre 2023, Lempzours. Découvrez l’histoire de ce château : un voyage à travers les chevaliers du temple et la noblesse du Périgord 16 et 17 septembre Château de la Guionie 6 € adulte. 2,50 € -16 ans. Gratuit -12 ans. Sur inscription. Avec un guide pour vous accompagner, vous pourrez retracer l’histoire très ancienne du château de La Guionie, dont les origines se confondent avec celles des chevaliers du temple, qui se sont implantés sur la paroisse de Lempzours en 1137. Au départ, il était réputé être la résidence du commandeur de l’ordre en Périgord, mais après la disparition des templiers en 1307, il est passé entre les mains de propriétaires laïcs.

Le bâtiment a été agrandi et remanié du XIVe au XVIe siècle, puis incendié par les protestants en 1569. Au début du XVIIe siècle, La Guionie est devenue la propriété des Siorac, qui ont entrepris sa reconstruction vers 1660-1690, lui donnant la forme qu’il conserve encore aujourd’hui. Ce château est un témoignage de l’architecture rurale de la petite noblesse du Périgord au siècle de Louis XIV. Il n’a jamais été ouvert au public avant 2020, mais il fait maintenant l’objet d’une restauration progressive et ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Lors de la visite, vous pourrez découvrir à la fois l’extérieur et l’intérieur du château, ainsi que la cave templière. Château de la Guionie La Guionie, 24800 Lempzours Lempzours 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 60 80 67 28 https://www.facebook.com/lesamisdelaguionie/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 80 67 28 »}] Le château de la Guionie date dans son ensemble du XVIIe siècle. Il a été édifié sur les bases d’une commanderie templière remontant au XIIe siècle, dont subsistent les caves. Parking gratuit à 150 mètres, face à l’église de Lempzours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©Christophe Dutrône Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Lempzours Autres Lieu Château de la Guionie Adresse La Guionie, 24800 Lempzours Ville Lempzours Departement Dordogne Age max 99 Lieu Ville Château de la Guionie Lempzours

Château de la Guionie Lempzours Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lempzours/

Découvrez l’histoire de ce château : un voyage à travers les chevaliers du temple et la noblesse du Périgord Château de la Guionie Lempzours 2023-09-16 was last modified: by Découvrez l’histoire de ce château : un voyage à travers les chevaliers du temple et la noblesse du Périgord Château de la Guionie Lempzours Château de la Guionie Lempzours 16 septembre 2023