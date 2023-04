Visite du château de la Guignardière / château des aventuriers Château de la Guignardière Avrillé Catégories d’évènement: Avrillé

Visite du château de la Guignardière / château des aventuriers 16 et 17 septembre Château de la Guignardière – 20% de réduction Visite libre du château – 40% de réduction pass 1 Parcours – 40% de réduction sur le Pass Grande Aventure 3 parcours – Entrée toujours gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Découvrez le château de la Guignardière, trésor de l'époque Renaissance construit en 1554 pour le panetier du roi Henri II, Jean Girard, et classé monument historique depuis 1978.

Profitez de tarifs préférentiels à l’occasion des journées européennes du patrimoine pour venir découvrir le château de la Guignardière ! Trésor de l’époque Renaissance, il fut construit en 1554 pour le panetier du roi Henri II, Jean Girard et il est classé monument historique depuis 1978 ! Vous êtes amateur d’histoire ou simplement un aventurier en herbe ? Alors venez découvrir le château et le parc de manière ludique au travers de parcours et d’activités variées ! Château de la Guignardière Route des Sables d’Olonne, 85440 Avrillé Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire 02 51 22 33 06 http://www.chateau-aventuriers.com Château Renaissance entièrement meublé dans un parc de 86ha avec étangs, allées ombragées et animaux. La construction du château, entreprise autour de 1560 par un proche de la Cour retiré en province, est interrompue avant achèvement 20 ans plus tard et ne sera reprise que pour une seule travée en 1773. L’édifice actuel est donc tronqué de la moitié de son plan initial, en U avec pavillons d’angle surélevés d’un étage ; il constitue cependant un des rares exemples d’architecture de la Renaissance en Bas-Poitou. L’uniformité des éléments employés, l’équilibre entre les lignes horizontales et verticales très également soulignées par la modénature, l’absence d’ornementation autre qu’architecturale en font une architecture austère proche des réalisations parisiennes du moment. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

