Il pleut des voix – Duo L’Anglais et le chœur Plurielles CHÂTEAU DE LA GROULAIE Blain, 16 septembre 2023, Blain.

Il pleut des voix – Duo L’Anglais et le chœur Plurielles Samedi 16 septembre, 16h15, 17h30 CHÂTEAU DE LA GROULAIE Nombre de places

limité. Réservation recommandée.

En 2021, L’Anglais invitait le choeur Plurielles à venir chanter sur son répertoire et donnait naissance au spectacle Il Pleut Des Voix. Grâce à la rencontre avec Christian Chauvet, auteur des arrangements vocaux et chef de ce choeur féminin, ce travail au long court a pris forme pour plusieurs dates sur le territoire.

Après une dernière date, en acoustique, à la chapelle de la Magdeleine au Gâvre, ils et elles reviennent dans cette même formule dans le cadre magnifique du Château de la Groulaie, pour les journées du Patrimoine.

Aux chansons du duo, Plurielles apporte de l’épique, du souffle, de l’organe et de la chair, pour que toutes et tous, sur scène, vous offrent des voix dans tous leurs états et de l’émotion brute.

Quand la chanson française fait son étrangère, élégante et littéraire…

CHÂTEAU DE LA GROULAIE 6, allée Olivier de Clisson, Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 87 15 11 http://www.chateau-de-blain.org [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/il-pleut-des-voix-1 »}] D’après un Edit « Ce chasteau fust basti par le Duc Alain FERGENT de 1100 à 1108 ». Le Duc JEAN de BRETAGNE investit le château en 1262. Quatre tours sont rasées. Les ruines sont relevées de 1262 à 1320 par OLIVIER II le Jeune qui construisit le petit Chastel. A la fin du XVè JEAN II de ROHAN embellit le Logis du Roi et de la Reine, fait construire la chapelle et les murs de clôture. Le château subit le siège de 1591 ordonné par MERCOEUR. Au XVIIè, il est démantelé par ordre de RICHELIEU mais ne souffre pas trop à la Révolution puis fait l’objet de restaurations du Marquis PÂREINTY THOLOZAN et du Prince Georges de GRECE. RN 171

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:15:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:15:00+02:00

Jerôme BLIN