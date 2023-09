La sauce ludique CHÂTEAU DE LA GROULAIE Blain, 16 septembre 2023, Blain.

La sauce ludique s’installe à partir de 14h dans la cour du château !

L’association déploiera son bar à jeux mobile « la Dinette » dans une ambiance guinguette rétro où les serveurs vous apporteront la carte des rafraichissements ludiques au lieu d’habituelles boissons. Les animateurs proposeront une sélection de jeux qui pourra à la fois satisfaire les envies des joueurs et la complexité souhaitée.

Les plus petits, quant à eux, sont invités au resto des doudous où ils auront la joie d’être les rois : dans cet espace original, les enfants de moins de 6 ans peuvent évoluer librement, découvrir des choses à manipuler, jouer à faire semblant, etc. Les parents sont les bienvenus !

CHÂTEAU DE LA GROULAIE 6, allée Olivier de Clisson, Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 87 15 11 http://www.chateau-de-blain.org D’après un Edit « Ce chasteau fust basti par le Duc Alain FERGENT de 1100 à 1108 ». Le Duc JEAN de BRETAGNE investit le château en 1262. Quatre tours sont rasées. Les ruines sont relevées de 1262 à 1320 par OLIVIER II le Jeune qui construisit le petit Chastel. A la fin du XVè JEAN II de ROHAN embellit le Logis du Roi et de la Reine, fait construire la chapelle et les murs de clôture. Le château subit le siège de 1591 ordonné par MERCOEUR. Au XVIIè, il est démantelé par ordre de RICHELIEU mais ne souffre pas trop à la Révolution puis fait l’objet de restaurations du Marquis PÂREINTY THOLOZAN et du Prince Georges de GRECE. RN 171

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

