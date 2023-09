Cet évènement est passé Visite guidée Château de la Grille Chinon Catégories d’Évènement: Chinon

Visite guidée Samedi 16 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30, 17h00 Château de la Grille Entrée libre Pour la première fois depuis sa rénovation, le Château de La Grille ouvre ses portes au public et proposera des visites guidées à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Les visites guidées incluent la découverte du château, de la chapelle et de son exposition d'art contemporain, des vignes, du parc, du chai à barriques, ainsi qu'une dégustation des vins du domaine, offrant une immersion complète dans l'histoire du château de La Grille, du XVe siècle à nos jours. Château de la Grille Route de Huismes, 37500 Chinon Le Château de La Grille est un domaine viticole où sont produits des vins de Chinon. Le lieu est ouvert toute l'année et propose des visites libres ou guidées et des dégustations. Parking sur place + parking à vélos

