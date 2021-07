Château de la Grève (Vendée) La Grève,Saint Martin des Noyers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Martin-des-Noyers.

Le château de la Grève est une propriété située proche de La Roche sur Yon, entre les communes de La Ferrière et de Saint Martin des Noyers, au centre du Département de la Vendée. Le château de la Grève est un des rares château médiéval encore debout en Vendée et surtout très complet : De nombreux éléments d’architecture médiévale y sont conservés, ainsi que des éléments remarquables (charpente de la tour maîtresse, fenêtres à meneaux, cave voutée, cheminées médiévales, nombreux communs…). Le site archéologiue du château de la Grève est exceptionnel : Il dispose d’un système hydrolique complexe avec ses douves, ses ponts et sa chaussée.(L’étang et les douves sont actuellement mis à sec).

3€/adulte (enfants/gratuit), visite libre

Château médiéval de la Grève (tarif réduit) – visites des intérieurs et des extérieurs du château et de la salle de réception.

La Grève,Saint Martin des Noyers La Grève 85140 Saint Martin des Noyers Saint-Martin-des-Noyers Vendée



