CONCERT THE CHECKED SHIRTS Château de la GRESSIERE La Bernerie-en-Retz, 2 décembre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

Pour la première édition de Bern’ and blues, venez découvrir le groupe « The Checked Shirts » pour une soirée concert blues..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Château de la GRESSIERE rue de la Noue Fleurie

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



For the first edition of Bern’ and blues, come and discover the band « The Checked Shirts » for an evening of blues concerts.

Para la primera edición de Bern’ and blues, venga a descubrir al grupo « The Checked Shirts » en una velada de conciertos de blues.

Bei der ersten Ausgabe von Bern’ and blues erleben Sie die Gruppe « The Checked Shirts » bei einem Blues-Konzertabend.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire