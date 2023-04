Journées du Patrimoine Château de La Grandière 49220 Grez-Neuville Grez-Neuville Catégories d’évènement: Grez-Neuville

Journées du Patrimoine Château de La Grandière 49220 Grez-Neuville, 17 septembre 2023, Grez-Neuville. Journées du Patrimoine Dimanche 17 septembre, 13h30 Château de La Grandière 49220 Grez-Neuville Entrée limitée à 20 personnes par visite toutes les 20 minutes. Tarif adulte : 5€ / personne. Demi-tarif pour les enfants. Visite guidée par le propriétaire du château de La Grandière le dimanche 17/09/2023 entre 13h30 et 18h30 Château de La Grandière 49220 Grez-Neuville Chemin de La Grandière , Grez-Neuville 9220 Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06.14.21.08.16 Château familial depuis 34 générations. Visite guidée par le propriétaire le dimanche après-midi des Journées Portes Ouvertes 2022. Jardins et visite intérieure Parking devant le château Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

