Présentation d’un château médiéval et de sa restauration 16 et 17 septembre Château de la Grande Courbe Entrée libre

Bâtie en bordure de la Jouanne, la Grande Courbe présente deux visages. Sur la cour, une façade régularisée à la Renaissance se développe sur trois corps de logis édifiés aux XIVe et XVe siècles. Du côté de la rivière, le logis seigneurial flanqué de tours réfléchit dans les douves une romantique façade médiévale.

L’importante restauration effectuée depuis cinquante ans par les propriétaires actuels s’est attachée à rendre son ancienne splendeur à cette demeure transformée en ferme à la Révolution. L’absence d’aménagements postérieurs à la fin du XVIe siècle vous permettra de retrouver la physionomie d’une demeure seigneuriale des derniers siècles du Moyen Age.

Les propriétaires vous guideront à travers la cour et le jardin et vous présenteront la restauration des logis de l’ancien château, réalisée avec des méthodes et des matériaux locaux respectueux de l’environnement (bois, pierre, chaux et torchis) qui ont prouvé, moyennant entretien, une durabilité de près de 800 ans :

– la grande salle (13e – 15e siècles)

– le vieux-logis (14e siècle) ;

– l’escalier monumental de granit (15e siècle) ;

– le jardin renaissance, structuré par quatre allées encadrant des parterres de buis ;

– la façade sud flanquée de tours reliées par une galerie extérieure surplombant les douves (15e et 16e siècles) ;

– la grange-halle du 14e siècle et sa charpente de 1637, avec présentation des derniers travaux de restauration.

Site internet :

https://chateaux-jardins-mayenne.fr/monuments.php?monument=10

Château de la Grande Courbe Route de Saint Christophe du Luat, 53150 Brée Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire 02 43 90 04 10 [{« link »: « https://chateaux-jardins-mayenne.fr/monuments.php?monument=10 »}, {« link »: « https://chateaux-jardins-mayenne.fr/monuments.phpcampingsmonument=10 »}] Ensemble du bâti, avec ses peintures murales subsistantes, y compris l’enceinte, les douves et les terrains à l’intérieur de l’enceinte (cad. B 733 à 737 D 557. 800 mètres à droite en sortant de Brée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Guy Dever (cliché Pascal Beltrami)