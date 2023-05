Roman Proniaev et Nathalie Cirino Château de La Gobinière, 6 mars 2023, Orvault.

2023-03-06 Exposition ouverte : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 le dimanche de 15h à 18h

Horaire :

Gratuit : non Entrée libre Tout public Exposition ouverte : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 le dimanche de 15h à 18h

Mélange de surréalisme et d’abstraction, les peintures de Roman Proniaev virent à l’étrange. « Je ne réalise pas de dessins ou de croquis. Ma démarche est inconsciente. Je laisse aller, puis les formes apparaissent. » Avec une technique bien maîtrisée, l’artiste diplômé de l’école des Beaux Arts de Voronej (Russie) nous donne au regard des volumes insolites, des modelés délicats, des formes organiques « qui naissent de mes observations et de mon grand intérêt pour la nature ». Des formes épurées : Nathalie Cirino est sculptrice. Alliant la pierre et le bois, elle sculpte des formes épurées afin de révéler la force et la complémentarité des matériaux. « Cette recherche de pureté est ma volonté de révéler l’essentiel, de transmettre un message de poésie, d’apporter de la douceur et du rêve. » L’artiste qui obtient en 2000 son diplôme tailleur-sculpteur sur pierre à Fribourg (Allemagne), vit et travaille à Romorantin où elle a fondé « Sculpt’en Sologne », une biennale de sculpture monumentale contemporaine.

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr 02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr