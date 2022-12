Château de la Gaude – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence, 31 décembre 2022, Aix-en-Provence .

Château de la Gaude – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre

2022-12-31 – 2022-12-31

EUR 250



● Quelques bouchées festives

Mezzaluna de courge et truffe noire de Provence

Damier de Saint-Jacques de plongée et mangue



– Vinaigrette à la bergamote

Plins de mascarpone fumé



– Truffe noire et noisettes du Piémont

Langoustine dorée



– Sauce civet, fruits rouges et carottes fondantes

Sole en cuisson douce



– Viennoiserie croustillante, caviar Krystal, sauce champagne

Boeuf Wagyu au barbecue



– Cèpes farcies et sauce ponzu

Le pré-dessert de l’instant

Jeux de texture entre la clémentine, la châtaigne et la truffe noire

Profitez de la féerie des fêtes de fin d’année au Château de la Gaude. Profitez d’un menu unique du réveillon dans nos 4 restaurants proposé par le Chef étoilé Matthieu Dupuis Baumal

