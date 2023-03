Chasse aux œufs au Château de la Gaude Château de la Gaude Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Chasse aux œufs au Château de la Gaude Château de la Gaude, 9 avril 2023, Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône . EUR Les enfants à partir 3 ans, accompagnés d’animateurs, visiteront une partie du domaine à la recherche de nos trésors gourmands.

Des œufs en chocolat seront dissimulés dans plusieurs zones de chasse. Munis de leurs petits paniers, ils pourront récolter et s’amuser tous ensemble à partir de 15h.



Pendant ce temps, les parent pourront profiter de nos terrasses. Des cocktails vous seront proposés pour profiter au mieux de cette magnifique journée ensoleillée. Les plus courageux pourront également participer à la chasse aux œufs pour un moment ludique en famille.

Une fois les œufs trouvés, la dégustation sera bien évidemment la meilleure des récompenses. Sans modération, pour l’occasion.



Activité gratuite pour les familles ayant réservées dans l'un de nos restaurants. Les familles ayant réservées dans l'un des restaurants pourront se lancer sur la piste des œufs en suivant le plan du domaine à disposition sur les tables. +33 4 84 93 09 30

