Sunbird : L’Or et l’Autisme château de la Garrigue Villemur-sur-Tarn, mardi 2 avril 2024.

Sunbird : L’Or et l’Autisme Une histoire vraie, une comédie musicale unique en live pour la journée Mondiale de l’Autisme. Mardi 2 avril, 20h00 château de la Garrigue 25 €

Début : 2024-04-02T20:00:00+02:00 – 2024-04-02T21:30:00+02:00

Spectacle spirituel et humanitaire

Un spectacle unique avec plus de 90 artistes sur scène à l’occasion de la journée contre l’autisme.

Les bénéfices de l’événement seront reversés pour soutenir les enfants autistes et leurs familles.

Spectacle de l’association Diamant

pour soutenir les droits aux soins et à l’éducation des enfants autistes.

Marie Bardot : Présidente de l’association, artiste, peintre, musicienne et productrice de musique et spectacles.

château de la Garrigue 980 chemin de Pellausy, Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie