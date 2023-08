Venez rencontrer des artisans et artistes au château ! Château de la Garenne Val en Vignes, 16 septembre 2023, Val en Vignes.

Venez rencontrer des artisans et artistes au château ! 16 et 17 septembre Château de la Garenne Gratuit. Entrée libre.

Franchissez les douves pour découvrir, dans la cour carrée, les artisans et artistes (vannier, tisserand, potier, peintre aquarelliste, créatrice de micro-macramé, créatrice de savons au lait d’ânesse et de bougies artisanales…) qui vous partageront leurs savoir-faire. Ensuite, profitez d’une flânerie dans le parc aux arbres centenaires. Descendez ensuite dans les caves pour découvrir le dur labeur des femmes d’autrefois lors des journées de grande buée.

Vous pouvez également pousser la porte de la chapelle pour écouter l’histoire de Henry Alcibiade de Vieilban de la Porte. Vous aurez l’opportunité d’entrer dans la cour d’honneur carrée, visiter la cuisine avec ses fours à pain et à pâtisserie, la laverie avec ses ponnes, et explorer la chapelle consacrée à saint Dominique et Notre-Dame du Rosaire. Une promenade dans le parc vous permettra de découvrir ses arbres centenaires, offrant refuge à une multitude d’oiseaux tels que les pics et les chouettes, et d’observer les chauves-souris à la tombée de la nuit.

Château de la Garenne 3 La Garenne, 79290 Cersay Val en Vignes 79290 Ulcot Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine L’histoire du château de La Garenne est peu connue.

On sait que cette seigneurie était à la fin du XVIe siècle la propriété de la famille Villeneuve Laspoix, qu’elle passa par la suite entre les mains de Jean de Liniers, puis à Jacques Rougier en 1602. Dix ans plus tard, la Garenne appartenait à René de Gausserant. À la fin du XVIIe siècle, Jacques Herbert, chevalier, seigneur de Bellefonds, la Garenne et Mibertin, demeurait en sa maison noble de la Garenne. Au milieu du siècle suivant, le domaine était possédé par Louis de Vieilban de la Porte. Après la Révolution, la Garenne était toujours aux mains de cette famille représentée par Henry Alcibiade de Vieilban qui y mourut en 1876.

Le logis est une construction rectangulaire qui se dresse au fond de la cour carrée sur laquelle s’appuient les dépendances placées en retour d’équerre, formant ainsi la cour d’honneur. L’aile gauche côté Nord abrite une chapelle dédiée à Notre-Dame du Rosaire et à Saint Dominique. L’aile sud abrite un four à pain, un four à pâtisserie et le pigeonnier.

Cet ensemble est entouré de douves en eau toute l’année et d’un parc aux arbres centenaires. À l’origine, l’ensemble du bâti devait être entouré de 4 tours, deux d’entre elles actuellement en partie arasées sont encore visibles et présentent la particularité d’être en forme en éperon. Prendre la grande allée sur la D31 entre Cersay et Argenton Les vallées. Coordonnées GPS : 47.027151,-0.38048

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Marie-France Mignot