Château de la Fuÿe Rue de la Fuye, 86200 Mouterre-Silly Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Ce château est une massive construction carrée flanquée de tours aux angles et entourée d’eau. L’aile gauche porte la date 1710 et l’aile droite la date 1572, un écusson chargé de trois merlettes est fréquemment répété sur les lucarnes. Des éléments comme les décors de la cheminée du grand salon et de la cheminée de l’étage représentant Diane au repos ou les lucarnes géminés de la façade Est et l’ensemble du pavillon nord avec sa tour à lanternon ont été inscrit à l’inventaire en 1987. Aujourd’hui, la grandeur des Allotte, ancêtres de Jules Verne, subsiste dans le bourg de Martaizé avec une maison bourgeoise, et, à quelques kilomètres de là, avec le magnifique Château de La Fuÿe. Ayant servi d’étable et d’écurie durant des décennies, La Fuÿe a été rachetée et restaurée par M. et Mme Jacques Lallemand qui entretiennent pieusement la mémoire des Allotte.

Découvrez le château de la Fuÿe, inscrit au titre des Monuments Historiques pour sa cheminée, son pavillon, sa tour, ses lucarnes, ses élévations et son décor intérieur.

Tous les biographes de Jules Verne vous le diront, l’auteur de « Vingt Mille Lieues Sous Les Mers » était né dans une famille bourgeoise de Nantes, particulièrement aisée.

Si le père de Jules Verne, avoué des tribunaux, assurait de bons revenus à sa famille, la véritable aisance venait plutôt de côté de la mère de l’écrivain, née Sophie Allotte de La Fuÿe. Sophie était issue d’une famille de riches négociants armateurs nantais, récemment arrivés du Poitou où ils avaient constitué l’essentiel de leur fortune au cours des siècles précédents.

C’est cette fortune qui aura permis à Jules Verne de négliger ses études de droit, pour se consacrer entièrement a ses passions : la science, les voyages et la littérature.



