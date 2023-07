Découverte de l’histoire et du patrimoine du château Château de la Forêt Grailly Saint-Christophe-le-Chaudry Catégories d’Évènement: Cher

Découverte de l'histoire et du patrimoine du château

Samedi 16 septembre, 15h00, 17h00
Château de la Forêt Grailly

Une heure environ. Rendez-vous à la grille du château. Visite commenté du château de la Fôret. À 16h une visite de l'église romane du village sera également organisée.

Château de la Forêt Grailly
18270 Saint-Christophe-le-Chaudry

Château du Moyen Âge à vocation défensive remanié à la Renaissance. Édifié au XIVe siècle, le château de la Forêt-Grailly était l'une des trois forteresses défensives participant à la protection du château de Culan. Découvrez le parc, le château et visitez les 3 salles voutées des XIVe et XVe siècles situées au rez-de-chaussée.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

