Edifié au XIVe siècle, le Château de la Forêt-Grailly était une des trois forteresses défensives participant à la protection du Château de Culan. Découvrir le parc, le château et visiter les 3 salles voutées du XIV et XVe siècle.

Visite gratuite, 2 visites sont organisées à 14H et à 16H le samedi 18 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

