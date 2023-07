Visites guidées du Château de la Fontaine pour les Journées Européennes du Patrimoine Château de la Fontaine Croix, 16 septembre 2023, Croix.

Visites guidées du Château de la Fontaine pour les Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre Château de la Fontaine Sur inscription

Visites guidées du Château de la Fontaine et de son arboretum remarquable, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Roubaix.

Lieu parfois méconnu et mystérieux, cette impressionnante bâtisse de style flamand et son parc verdoyant vous attendent avec impatience !

Cette année encore, des visites guidées gratuites du château et de son parc auront lieu en partenariat avec l'Office de Tourisme de Roubaix.

Le château de la Fontaine est une résidence majestueuse du 19è siècle au sein d’un parc de 4 ha qui abrite l’institut Fontaine. Il date du Moyen-âge et a subi bien des modifications au fil des siècles jusqu’à son entière reconstruction à la suite de la Première Guerre Mondiale. Ses façades et sa toiture, classées à l’inventaire des Monuments Historiques en 1951, sont de style maniérisme flamand.

Le site est un témoin intéressant de l’histoire rurale, sociologique, culturelle et architecturale de la région lilloise depuis 700 ans. Le bois de Warwamme attenant au château est considéré comme un des plus grands poumons verts de la métropole.

Le parc abrite des arbres remarquables dont un platane de 6m50 de circonférence planté à l’époque de la Révolution Française.

L’Institut Fontaine soutient et accompagne le développement de projets à forte utilité sociétale et environnementale. Par exemple, les Jardins de la Fontaine, potager en permaculture, sont accueillis sur le domaine depuis 2016.

L’Institut Fontaine est espace de formation, de location de salle, de recherche et d’échanges.

Un marché des producteurs et artisans locaux sera ouvert à tous pendant le week-end des journées du patrimoine.

La visite guidée gratuite dure 1h30, plusieurs créneaux sont disponibles le samedi 19 après-midi et le dimanche 20 septembre.

La réservation est obligatoire et se fait uniquement auprès de l’Office de Tourisme de Roubaix : contact@roubaixtourisme.com ou 03.20.65.31.90. L’institut fontaine ne prend pas de réservation à cette occasion. Parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00