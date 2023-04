Visite du Château de La Fontaine à Croix Château de la Fontaine Croix Catégories d’Évènement: Croix

Visite du Château de La Fontaine à Croix Château de la Fontaine, 2 septembre 2023, Croix. Visite du Château de La Fontaine à Croix 2 septembre et 7 octobre Château de la Fontaine 5€ Le château de la Fontaine, résidence majestueuse du 19è se situe au sein d’un parc de 40 ha et abrite aujourd’hui l’institut Fontaine, lieu de ressourcement ainsi qu’un potager en permaculture. Accompagnés d’un guide, vous découvrirez l’histoire des lieux et son environnement d’exception ! Durée de la visite : 1h30 Château de la Fontaine Château la fontaine Croix 59170 Nord Haut-de-france [{« type »: « link », « value »: « https://www.weezevent.com/visite-du-chateau-de-la-fontaine-a-croix »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T14:30:00+02:00 – 2023-09-02T16:00:00+02:00

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T16:00:00+02:00 Roubaix Tourisme

