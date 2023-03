Visite Brunch au Château Château de la Fontaine Croix Catégories d’Évènement: Croix

Nord

Visite Brunch au Château Château de la Fontaine, 8 avril 2023, Croix. Visite Brunch au Château Samedi 8 avril, 11h00 Château de la Fontaine 18€ par personne brunch inclus / 9€ pour les – de 12 ans Durant le temps d’un brunch, vivez la vie de château !

Accompagné d’un guide, vous découvrirez les somptueux jardins du château de la Fontaine ainsi que son rez-de chaussée et son premier étage.

En fonction de la météo, un brunch composé de mets locaux vous sera proposé en intérieur ou en extérieur.

En fonction de la météo, un brunch composé de mets locaux vous sera proposé en intérieur ou en extérieur.

Une occasion unique et nouvelle de visiter ce petit joyau et son écrin. Château de la Fontaine Château la fontaine Croix 59170 Nord Haut-de-france

2023-04-08T11:00:00+02:00 – 2023-04-08T13:00:00+02:00

